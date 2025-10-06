Нідерланди виділяють 55 млн євро на відновлення та реформи в Україні

Нідерланди внесуть 55 мільйонів євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформи в Україні, заявив прем’єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що з 2022 року Нідерланди виділили Україні 20,6 млрд євро, з яких 13,6 млрд євро спрямовано на військову підтримку.

"Сьогодні ми оголошуємо про внесок у розмірі 55 млн євро до Світового банку, щоб він міг допомогти Україні покрити витрати на відновлення та реформи", — зазначив Схооф.

Він додав, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід.

Також Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України протягом 2025 та 2026 років. З цієї суми 52 мільйони євро буде спрямовано на енергетичну інфраструктуру та водопостачання.

Ще раніше уряд Нідерландів виділив 500 млн євро на масштабний проєкт з розробки безпілотників для України. Ще 2 млрд євро невідкладної підтримки буде надано у вигляді засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та морського обладнання.