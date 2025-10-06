Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,70

48,50

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нидерланды выделяют 55 млн евро на восстановление и реформы в Украине

Нидерланды выделяют Украине 55 млн.
Нидерланды выделяют Украине 55 млн. / Depositphotos

Нидерланды внесут 55 миллионов евро во Всемирный банк для покрытия расходов на восстановление и реформы в Украине, заявил премьер-министр страны Дик Схооф во время пресс-конференции в Киеве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что с 2022 года Нидерланды выделили Украине 20,6 млрд. евро, из которых 13,6 млрд. евро направлено на военную поддержку.

"Сегодня мы объявляем о вкладе в размере 55 млн евро во Всемирный банк, чтобы он мог помочь Украине покрыть расходы по восстановлению и реформам", — отметил Схооф.

Он добавил, что Нидерланды делают все возможное, чтобы поддержать Украину и Ближний Восток.

Также Нидерланды выделили 300 миллионов евро на восстановление и укрепление Украины в течение 2025 и 2026 годов. Из этой суммы 52 миллиона евро будут направлены на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение.

Еще раньше  правительство Нидерландов выделило 500 млн евро на масштабный проект по разработке беспилотников для Украины. Еще 2 млрд евро неотложной поддержки будет предоставлено в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования.

Автор:
Татьяна Гойденко