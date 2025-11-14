В Киеве первый немецкий стартап будет строить жилье для молодых специалистов

В Берлине, во время 9 Киевского инвестиционного форума 12 ноября, был подписан меморандум о взаимопонимании между мэрией Киева и немецким стартапом Crowd Ukraine. Документ предполагает сотрудничество сторон в области строительства.

Как пишет Delo.ua, об этом Укринформу рассказал основатель структуры Алекс Теббе.

Он отметил, что они совместно с Виталием Кличко подписали соглашение о строительстве их первой недвижимости — домов, предназначенных для совместного проживания молодого поколения в Киеве.

Основатель Crowd Ukraine подчеркнул, что их компания является первым германским инвестиционным стартапом, ориентированным на проекты реконструкции в Украине.

"Наш нишевый рынок — это молодое цифровое поколение, чтобы предоставить им жилье, которое является временным, доступным, небольшим, но очень крутым. Уже сегодня перед украинским правительством стоит вопрос: кто отстроит нашу страну? Кто будущее Украины, кто вернет наших молодых образованных людей? Международный банк оценивает потребности в жилье с точки зрения объема инвестиций более чем в 80 млрд долларов", - сказал Теббе.

Crowd Ukraine была создана год назад как инвестиционный стартап не только для немцев, но и для всех европейцев, заинтересованных инвестировать в будущее Украины, жилье, недвижимость.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры готовит новую систему формирования цен в строительной отрасли с целью максимальной прозрачности. Она должна быть максимально доступна и понятна всем участникам рынка. Первоочередными задачами власти ставят непосредственный доступ к рыночным ценам, максимально эффективное использование средств и увеличение доверия к процессам послевоенного восстановления.