У Києві перший німецький стартап будуватиме житло для молодих спеціалістів

У Берліні, під час 9-го Київського інвестиційного форуму 12 листопада, був підписаний меморандум про взаєморозуміння між мерією Києва та німецьким стартапом Crowd Ukraine. Документ передбачає співпрацю сторін у галузі будівництва.

Як пише Delo.ua, про це Укрінформу розповів засновник структури Алекс Теббе.

Він зазначив, що вони спільно з Віталієм Кличком підписали угоду, яка стосується будівництва їхньої першої нерухомості — будинків, призначених для спільного проживання молодого покоління в Києві.

Засновник Crowd Ukraine підкреслив, що їхня компанія є першим німецьким інвестиційним стартапом, орієнтованим на проєкти реконструкції в Україні.

Нішею, яку знайшов його стартап, є створення умов для проживання та коворкінгу молодих спеціалістів, зокрема ІТ-вців.

"Наш нішовий ринок — це молоде цифрове покоління, щоб надати їм житло, яке є тимчасовим, доступним, невеликим, але дуже крутим. Уже сьогодні перед українським урядом стоїть питання: хто відбудує нашу країну? Хто є майбутнім України, хто поверне наших молодих освічених людей? Міжнародний банк оцінює потреби в житлі з точки зору обсягу інвестицій у понад 80 млрд доларів", - сказав Теббе.

Crowd Ukraine була створена рік тому як інвестиційний стартап не лише для німців, а й для всіх європейців, які зацікавлені інвестувати в майбутнє України, у житло, в нерухомість.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готує нову систему формування цін у будівельній галузі, з метою максимальної прозорості. Вона мусить бути максимально доступною та зрозумілою для всіх учасників ринку. Першочерговими завданнями влада ставить безпосередній доступ до ринкових цін, максимально ефективне використання коштів та збільшення довіри до процесів післявоєнної відбудови.