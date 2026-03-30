Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

50,79

50,59

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве планируют капремонт тоннеля метро между "Почайной" и "Тараса Шевченко" почти за 2 млрд грн

ремонт эскалатора
Тоннель киевского метро отремонтируют за 1,84 млрд грн / КГГА

Проект капитального ремонта тоннеля за 1,84 млрд грн между станциями Тараса Шевченко и Почайна в Киеве получил положительное экспертное заключение. Работы могут длиться до 23 месяцев, в то же время метро работает в обычном режиме без ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Тоннель в столичном метро нуждается в ремонте

В предприятии уверяют, что этот участок находится под постоянным контролем специалистов и все регламентные работы по содержанию и обслуживанию тоннеля проводятся непрерывно.

Угрозы для движения поездов или безопасной перевозки пассажиров нет. Метрополитен работает в обычном режиме, станции "Тараса Шевченко" и "Почайна" функционируют в обычном режиме, а перевозка пассажиров осуществляется согласно графику.

В метрополитене объясняют, что перегонные тоннели на этом участке построили в 1978-1980 годах в сложных гидрогеологических условиях, водонасыщенных грунтах с прослоями песка и суглинков, которые изменяют свои свойства под влиянием вибраций. Тоннельная оправа выполнена из чугунных тюбингов с железобетонными элементами.

Специалисты на протяжении многих лет осуществляют постоянный мониторинг этого участка и применяют инженерные меры по уменьшению влияния почвенных процессов. В то же время, по результатам технического обследования установили необходимость выполнения капитального ремонта перегонного тоннеля. Общий срок комплекса работ в соответствии с проектом будет составлять до 23 месяцев.

Как будет проходить ремонт

Проект капитального ремонта предусматривает комплекс инженерных мероприятий:

  • укрепление грунтов;
  • ремонт конструкций тоннеля и элементов верхнего строения пути;
  • установление современных систем мониторинга технического состояния сооружения.

Часть работ планируется выполнять с поверхности путем разработки котлована, что потребует переноса и перевода инженерных сетей.

В настоящее время рассматривают два варианта проведения ремонта. Первый предусматривает работы без изменений в движении поездов: котлован вскрывают, снимают погрузку и восстанавливают сооружение до проектных параметров. Второй вариант может предусматривать временные коррективы организации движения поездов, в частности удлинение ночного "окна" и изменения графика в выходные дни.

Сейчас идет подготовка документации для проведения процедуры закупки работ. Примерная стоимость капитального ремонта составляет 1,84 млрд грн. Об объявлении тендера и последующих этапах реализации проекта КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.

Дополнительно

Капитальные ремонты тоннелей – обычная практика для метрополитенов во всем мире, ведь подземная инфраструктура требует регулярного обновления для безопасной эксплуатации.

Например, масштабная реконструкция тоннелей и путей была проведена во время модернизации линии М3 в Будапеште. Работы продолжались несколько лет и включали комплексное обновление всей подземной инфраструктуры метрополитена.

Такие ремонты позволяют значительно улучшить техническое состояние сооружений, продлить срок службы и обеспечить безопасные и надежные перевозки пассажиров.

Напомним, на станции метро "Шулявская" начался поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона. Работы будут проходить круглосуточно и продолжаться ориентировочно до начала декабря.

Автор:
Ольга Опенько