В Киеве планируют капремонт тоннеля метро между "Почайной" и "Тараса Шевченко" почти за 2 млрд грн

Проект капитального ремонта тоннеля за 1,84 млрд грн между станциями Тараса Шевченко и Почайна в Киеве получил положительное экспертное заключение. Работы могут длиться до 23 месяцев, в то же время метро работает в обычном режиме без ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Тоннель в столичном метро нуждается в ремонте

В предприятии уверяют, что этот участок находится под постоянным контролем специалистов и все регламентные работы по содержанию и обслуживанию тоннеля проводятся непрерывно.

Угрозы для движения поездов или безопасной перевозки пассажиров нет. Метрополитен работает в обычном режиме, станции "Тараса Шевченко" и "Почайна" функционируют в обычном режиме, а перевозка пассажиров осуществляется согласно графику.

В метрополитене объясняют, что перегонные тоннели на этом участке построили в 1978-1980 годах в сложных гидрогеологических условиях, водонасыщенных грунтах с прослоями песка и суглинков, которые изменяют свои свойства под влиянием вибраций. Тоннельная оправа выполнена из чугунных тюбингов с железобетонными элементами.

Специалисты на протяжении многих лет осуществляют постоянный мониторинг этого участка и применяют инженерные меры по уменьшению влияния почвенных процессов. В то же время, по результатам технического обследования установили необходимость выполнения капитального ремонта перегонного тоннеля. Общий срок комплекса работ в соответствии с проектом будет составлять до 23 месяцев.

Как будет проходить ремонт

Проект капитального ремонта предусматривает комплекс инженерных мероприятий:

укрепление грунтов;

ремонт конструкций тоннеля и элементов верхнего строения пути;

установление современных систем мониторинга технического состояния сооружения.

Часть работ планируется выполнять с поверхности путем разработки котлована, что потребует переноса и перевода инженерных сетей.

В настоящее время рассматривают два варианта проведения ремонта. Первый предусматривает работы без изменений в движении поездов: котлован вскрывают, снимают погрузку и восстанавливают сооружение до проектных параметров. Второй вариант может предусматривать временные коррективы организации движения поездов, в частности удлинение ночного "окна" и изменения графика в выходные дни.

Сейчас идет подготовка документации для проведения процедуры закупки работ. Примерная стоимость капитального ремонта составляет 1,84 млрд грн. Об объявлении тендера и последующих этапах реализации проекта КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.

Дополнительно

Капитальные ремонты тоннелей – обычная практика для метрополитенов во всем мире, ведь подземная инфраструктура требует регулярного обновления для безопасной эксплуатации.

Например, масштабная реконструкция тоннелей и путей была проведена во время модернизации линии М3 в Будапеште. Работы продолжались несколько лет и включали комплексное обновление всей подземной инфраструктуры метрополитена.

Такие ремонты позволяют значительно улучшить техническое состояние сооружений, продлить срок службы и обеспечить безопасные и надежные перевозки пассажиров.

Напомним, на станции метро "Шулявская" начался поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона. Работы будут проходить круглосуточно и продолжаться ориентировочно до начала декабря.