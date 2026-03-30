У Києві планують капремонт тунелю метро між "Почайною" і "Тараса Шевченка" за майже 2 млрд грн

Проєкт капітального ремонту тунелю за 1,84 млрд грн між станціями “Тараса Шевченка” та “Почайна” у Києві отримав позитивний експертний висновок. Роботи можуть тривати до 23 місяців, водночас наразі метро працює у звичайному режимі без обмежень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Тунель у столичному метро потребує ремонту

У підприємстві запевняють, що ця ділянка перебуває під постійним контролем спеціалістів і всі регламентні роботи з утримання та обслуговування тунелю проводяться безперервно.

Загрози для руху поїздів або безпечного перевезення пасажирів немає. Метрополітен працює у звичайному режимі, станції "Тараса Шевченка" та "Почайна" функціонують у звичному режимі, а перевезення пасажирів здійснюються згідно з графіком.

У метрополітені пояснюють, що перегінні тунелі на цій ділянці збудували у 1978–1980 роках у складних гідрогеологічних умовах, водонасичених ґрунтах із прошарками піску та суглинків, які змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Тунельна оправа виконана з чавунних тюбінгів із залізобетонними елементами.

Фахівці протягом багатьох років здійснюють постійний моніторинг цієї ділянки та застосовують інженерні заходи для зменшення впливу ґрунтових процесів. Водночас за результатами технічного обстеження встановили необхідність виконання капітального ремонту перегінного тунелю. Загальний термін комплексу робіт відповідно до проєкту становитиме до 23 місяців.

Як проходитиме ремонт

Проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів:

укріплення ґрунтів;

ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;

встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

Частину робіт планують виконувати з поверхні шляхом розробки котловану, що вимагатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Наразі розглядають два варіанти проведення ремонту. Перший передбачає роботи без змін у русі поїздів: котлован розкривають, знімають навантаження та відновлюють споруду до проєктних параметрів. Другий варіант може передбачати тимчасові корективи в організації руху поїздів, зокрема подовження нічного "вікна" та зміни графіку у вихідні дні.

Зараз триває підготовка документації для проведення процедури закупівлі робіт. Орієнтовна вартість капітального ремонту становить 1,84 млрд грн. Про оголошення тендеру та подальші етапи реалізації проєкту КП "Київський метрополітен" повідомить додатково.

Додатково

Капітальні ремонти тунелів - звичайна практика для метрополітенів у всьому світі, адже підземна інфраструктура потребує регулярного оновлення для безпечної експлуатації.

Наприклад, масштабну реконструкцію тунелів та колій провели під час модернізації лінії М3 у Будапешті. Роботи тривали кілька років і включали комплексне оновлення всієї підземної інфраструктури метрополітену.

Такі ремонти дозволяють значно покращити технічний стан споруд, продовжити термін їхньої служби та забезпечити безпечні й надійні перевезення пасажирів.

