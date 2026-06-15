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В Киеве повреждено здание Высшего антикоррупционного суда в результате российских обстрелов
В результате массированной атаки РФ ночью 15 июня пострадало здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Как видно из официальных фото, в здании выбиты окна.
Сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.
В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.
Удар РФ по Киеву 15 июня - последние новости
Киев оказался в эпицентре массированной атаки россиян в ночь на 15 июня.
В результате массированной атаки России на Киев 15 июня зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие, пострадали жилые дома, Киево-Печерская лавра, Национальная киностудия имени Александра Довженко.
Также был уничтожен самый большой инновационный терминал логистической компании "Новая почта" в Киеве.
Кроме того, было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.