В Киеве повреждено здание Высшего антикоррупционного суда в результате российских обстрелов

В результате массированной атаки РФ ночью 15 июня пострадало здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Как видно из официальных фото, в здании выбиты окна.

Сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.

В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.

Удар РФ по Киеву 15 июня - последние новости

Киев оказался в эпицентре массированной атаки россиян в ночь на 15 июня.

В результате массированной атаки России на Киев 15 июня зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие, пострадали жилые дома, Киево-Печерская лавра, Национальная киностудия имени Александра Довженко.

Также был уничтожен самый большой инновационный терминал логистической компании "Новая почта" в Киеве.

Кроме того, было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.