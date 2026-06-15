Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве повреждено здание Высшего антикоррупционного суда в результате российских обстрелов

В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание ВАКС
В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание ВАКС

В результате массированной атаки РФ ночью 15 июня пострадало здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на проспекте Берестейском.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Как видно из официальных фото, в здании выбиты окна.

Фото 2 — В Киеве повреждено здание Высшего антикоррупционного суда в результате российских обстрелов

Сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.

В ВАКС отметили, что все судебные заседания пройдут по графику.

Удар РФ по Киеву 15 июня - последние новости

Киев оказался в эпицентре массированной атаки россиян в ночь на 15 июня.

В результате массированной атаки России на Киев 15 июня зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие, пострадали жилые дома,   Киево-Печерская лавра, Национальная киностудия имени Александра Довженко.

Также был уничтожен самый большой   инновационный терминал   логистической компании "Новая почта" в Киеве.

Кроме того, было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.

Автор:
Светлана Манько