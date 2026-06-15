У Києві пошкоджена будівля Вищого антикорупційного суду внаслідок російського обстрілу

Внаслідок масованої атаки РФ вночі 15 червня постраждала будівля Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на проспекті Берестейському.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ВАКС.

Як видно із офіційних фото, у будівлі вибито вікна.

Наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.

У ВАКС наголосили, що усі судові засідання відбудуться за графіком.

Удар РФ по Києву 15 червня — останні новини

Київ опинився в епіцентрі масованої атаки росіян у ніч проти 15 червня.

Унаслідок масованої атаки Росії на Київ 15 червня зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Є поранені та загиблі, постраждали житлові будинки, Києво-Печерська лавра, Національна кіностудія імені Олександра Довженка .

Також було знищено найбільший інноваційний термінал логістичної компанії “Нова пошта” у Києві.

Крім того, було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.