В Киеве продолжается ремонт "Охматдета": какие уже работы выполнены (ФОТО)

В Киеве продолжается капитальный ремонт современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", поврежденного во время вооруженной агрессии РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

О ремонтных работах

По состоянию на 1 сентября в Национальной детской больнице "Охматдет" активно идет капитальный ремонт. На фасадах здания демонтировано более 2,26 тыс. кв. м старого вентилируемого фасада, ведется монтаж новых:

установлены кронштейны на 1,3 тыс. кв. м;

утеплен и смонтирован каркас более чем на 1 090 кв. м;

заключено 650 кв. м новой фасадной плитки и проложено 110 метров кабеля для освещения.

Внутри построек ведутся отделочные работы. В блоке В демонтировано более 1,44 тыс. кв. м старых подвесных потолков, на их месте установлено более 1,39 тыс. кв. м новых потолочных блоков, обновлены гипсокартонные конструкции и герметизированы швы стен и потолков в стерильных помещениях.

Также продолжается замена оконных блоков:

демонтировано 25 старых окон;

смонтировано 15 новых блоков и дверей;

8 дублирующих окон (внутренние окна, устанавливаемые внутри помещения для лучшей тепло- и звукоизоляции);

оборудовано более 50 метров откосов из HPL-панелей.

Дополнительно выполнены малярные работы на площади более 300 кв. м.

В блоке В больнице "Охматдет" обновляют систему освещения - установлено 169 новых светильников.

В блоке Д продолжаются масштабные внутренние работы: демонтированы старые гипсокартонные конструкции, подвесные потолки, плитка, радиаторы и двери, произведена штукатурка и покраска стен и откосов. Также начата замена инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения на этажах здания.

В отремонтированных помещениях блока В (уровень +7,5 м) проведено обследование и отладка вентиляционной автоматики, систем пожарной безопасности и слаботочных сетей. Подобные работы выполнены на других этажах (+15,0 м и +18,6 м).

Для продолжения ремонта на объект доставлена подсистема для навесного фасада, фасадная плитка, материалы для внутренней отделки, а также для монтажа окон, дверей и фасадных элементов. На площадке ежедневно трудится около 30 работников подрядной организации.

Ранее сообщалось, что восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" будет стоить около 396 миллионов гривен и тендер на капитальный ремонт корпуса будет объявлен на платформе Prozorro в первой половине мая.