У Києві триває ремонт "Охматдиту": які вже роботи виконані (ФОТО)

У Києві продовжується капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, пошкодженого під час збройної агресії РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Про ремонтні роботи

Станом на 1 вересня у Національній дитячій лікарні "Охматдит" активно триває капітальний ремонт. На фасадах будівлі демонтовано понад 2,26 тис. кв. м старого вентильованого фасаду, водночас ведеться монтаж нових:

встановлено кронштейни на 1,3 тис. кв. м;

утеплено та змонтовано каркас на понад 1 090 кв. м;

укладено 650 кв. м нової фасадної плитки і прокладено 110 метрів кабелю для освітлення.

Всередині будівель ведуться оздоблювальні роботи. У блоці В демонтовано понад 1,44 тис. кв. м старих підвісних стель, на їх місці встановлено понад 1,39 тис. кв. м нових стельових блоків, оновлено гіпсокартонні конструкції та герметизовано шви стін і стель у стерильних приміщеннях.

Також продовжується заміна віконних блоків:

демонтовано 25 старих вікон;

змонтовано 15 нових блоків і дверей;

8 дублюючих вікон (внутрішні вікна, які встановлюються всередині приміщення для кращої тепло- та звукоізоляції);

облаштовано понад 50 метрів відкосів із HPL-панелей.

Додатково виконано малярні роботи на площі понад 300 кв. м.

У блоці В лікарні "Охматдит" оновлюють систему освітлення — встановлено 169 нових світильників.

У блоці Д тривають масштабні внутрішні роботи: демонтовано старі гіпсокартонні конструкції, підвісні стелі, плитку, радіатори та двері, проведено штукатурення та фарбування стін і відкосів. Також розпочато заміну інженерних мереж водопостачання та теплопостачання на поверхах будівлі.

У відремонтованих приміщеннях блоку В (рівень +7,5 м) проведено обстеження та налагодження вентиляційної автоматики, систем пожежної безпеки та слабкострумових мереж. Подібні роботи виконано й на інших поверхах (+15,0 м та +18,6 м).

Для продовження ремонту на об’єкт доставлено підсистему для навісного фасаду, фасадну плитку, матеріали для внутрішнього оздоблення, а також для монтажу вікон, дверей та фасадних елементів. На майданчику щодня працює близько 30 працівників підрядної організації.

Раніше повідомлялось, що відбудова сучасного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" коштуватиме близько 396 мільйонів гривень і тендер на капітальний ремонт корпусу буде оголошено на платформі Prozorro у першій половині травня.