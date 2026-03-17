В Киеве разоблачили финансовую пирамиду: обмануты вкладчики на 20 миллионов гривен

В Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, организаторы которой присвоили более 20 миллионов гривен граждан под видом инвестиций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как работала схема

По данным следствия, начиная с 2022 года, члены группировки создали иллюзию работы международной площадки, обещая вкладчикам сверхприбыли от вымышленных бизнес-проектов. Гражданам предлагалось инвестировать в собственный криптовалютный токен, обещая стабильную прибыль.

Для поиска потенциальных жертв организаторы активно использовали социальные сети. Популярные Instagram-блоггеры рекламировали платформу, демонстрируя "успешные заработки" и быстрый рост доходов.

Инвесторам предоставляли доступ к специальным сайтам с персональными кабинетами, где отображались цифры якобы начисленных процентов. На самом деле, все показатели были виртуальными, а реальные денежные активы выводились на личные счета организаторов.

Таким образом, вкладчики видели рост баланса на экране, но не могли получить свои средства физически.

Практически же схема функционировала по принципу сетевого маркетинга с признаками денежной пирамиды.

В настоящее время заочно доложено о подозрении одному из организаторов - 32-летнему гражданину Украины, который находится на территории одной из стран ЕС.

Его подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Днепровская окружная прокуратура города Киева.

