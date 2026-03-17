У Києві викрили фінансову піраміду: ошукано вкладників на 20 мільйонів гривень

У Києві правоохоронці викрили злочинну схему, організатори якої привласнили понад 20 мільйонів гривень громадян під виглядом інвестицій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, починаючи із 2022 року члени угруповання створили ілюзію роботи міжнародного майданчика, обіцяючи вкладникам надприбутки від вигаданих бізнес-проєктів. Громадянам пропонуалося інвестувати у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток.

Для пошуку потенційних жертв організатори активно використовували соціальні мережі. Популярні Instagram-блогери рекламували платформу, демонструючи "успішні заробітки" та швидке зростання доходів.

Інвесторам надавали доступ до спеціальних сайтів із персональними кабінетами, де відображалися цифри нібито нарахованих відсотків. Насправді всі показники були віртуальними, а реальні грошові активи виводилися на особисті рахунки організаторів.

Таким чином вкладники бачили зростання балансу на екрані, але не могли отримати свої кошти фізично.

Фактично ж схема функціонувала за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди.

За даними Нацполіції, учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій. Вони забезпечили створення й технічне функціонування онлайн-платформи. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію та поповнювали власні рахунки, розраховуючи на отримання прибутку від інвестицій.

Наразі заочно повідомлено про підозру одному з організаторів - 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн ЄС.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов'язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.