В Киеве ремонтируют одну из ключевых теплосетей перед отопительным сезоном (ФОТО)

ремонт
"Киевтеплоэнерго" обновляет старые теплосети / КГГА

В Печерском районе Киева завершается модернизация магистральной теплосети по улице Деловой. Она обеспечивает теплом и горячей водой 140 построек.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Модернизация теплосети в Киеве

"Киевтеплоэнерго" проводит работы в рамках программы модернизации теплосетей, уже отработавших свой ресурс.

Магистральную сеть диаметром 700 мм по улице Деловой проложили еще в 1972 году. Только за последние пять лет на ней произошло пять серьезных повреждений, которые приводили к масштабным утечкам теплоносителя и образованию настоящих "фонтанов".

Вместо изношенных труб прокладывают передовые современные изолированные трубы европейского образца. Они оборудованы системой сигнализации, своевременно предупреждающей о возможных повреждениях. В общей сложности планируется обновить почти километр теплосети.

Энергетики уже построили три новых монолитных теплокамеры, оснащенных современным оборудованием.

Реконструкцию теплосети по улице Деловой планируют завершить к началу отопительного сезона. После этого проведут благоустройство территории и восстановят асфальтное покрытие.

Здесь также состоялось заседание Оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону. В ходе обсуждения отметили, что одним из главных приоритетов являются меры безопасности и отработка действий в случае чрезвычайных ситуаций. Это особенно важно, ведь враг продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры, и город должен быть максимально готов к любым вызовам.

"Киев на финальной стадии подготовки к отопительному сезону. Текущие ремонты, профилактика и обследование выполнены уже на 90%. Даже в условиях войны, финансовых ограничений и нехватки кадров, столица не останавливает модернизацию теплосетей", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, тепловики КП "Киевтеплоэнерго" активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.

Автор:
Ольга Опенько