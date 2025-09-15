У Києві ремонтують одну з ключових тепломереж перед опалювальним сезоном (ФОТО)

У Печерському районі Києва завершується модернізація магістральної тепломережі на вулиці Діловій. Вона забезпечує теплом і гарячою водою 140 будівель.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Модернізація тепломережі у Києві

"Київтеплоенерго" проводить роботи в рамках програми модернізації тепломереж, які вже відпрацювали свій ресурс.

Магістральну мережу діаметром 700 мм на вулиці Діловій проклали ще у 1972 році. Лише за останні п’ять років на ній сталося п’ять серйозних пошкоджень, що призводили до масштабних витоків теплоносія та утворення справжніх "фонтанів".

Замість зношених труб прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка. Вони обладнані системою сигналізації, яка своєчасно попереджатиме про можливі пошкодження. Загалом планується оновити майже кілометр тепломережі.

Енергетики вже збудували три нові монолітні теплокамери, оснащені сучасним обладнанням.

Реконструкцію тепломережі на вулиці Діловій планують завершити до початку опалювального сезону. Після цього проведуть благоустрій території та відновлять асфальтне покриття.

Тут також відбулося засідання Оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону. Під час обговорення наголосили, що одним із головних пріоритетів є безпекові заходи та відпрацювання дій у разі надзвичайних ситуацій. Це особливо важливо, адже ворог продовжує атакувати об’єкти критичної інфраструктури, і місто має бути максимально готовим до будь-яких викликів.

"Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону. Поточні ремонти, профілактика та обстеження виконані вже на 90%. Навіть в умовах війни, фінансових обмежень і нестачі кадрів, столиця не зупиняє модернізацію тепломереж", - наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, тепловики КП "Київтеплоенерго" активно готують тепломережі до опалювального сезону 2025–2026 років. Нещодавно на вулиці Миропільській замінили компенсатор на магістральній трубі, що постачає тепло до 35 житлових будинків у Дніпровському районі.