Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве стартует бесплатное обучение на сантехников и сварщиков

мужчины, обучение, работа
Новая профессия бесплатно: кого приглашают на обучение в Киеве / Freepik

В Киеве стартует набор на бесплатное профессиональное обучение по специальностям сантехник и сварщик. В рамках проекта EdUP взрослых киевлян и гостей города приглашают овладеть новой востребованной профессией с возможностью трудоустройства. Учеба начнется в середине февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новая профессия бесплатно

Программа ориентирована на тех, кто стремится обрести новую или дополнительную специальность, получить практические навыки, востребованные на рынке труда, и обеспечить себе стабильный и достойный заработок.

К участию приглашают совершеннолетних жителей Киева и гостей столицы, в частности, женщин, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок.

Обучение будет проходить на базе Киевского профессионального колледжа гражданского строительства.

Программа предусматривает:

  • продолжительность обучения от 3 месяцев;
  • гибридный формат с фокусом на оффлайн-занятие в обновленных учебных помещениях;
  • работу с современным оборудованием, которое помогает быстро и качественно овладеть профессиями;
  • постоянную практику под сопровождением опытных преподавателей и специалистов отрасли;
  • психологическую и психосоциальную поддержку для адаптации к обучению и изменениям в профессиональной жизни;
  • карьерное консультирование и содействие дальнейшему трудоустройству;
  • поддержку в овладении базовыми предпринимательскими навыками для тех, кто планирует самозанятость или собственное дело.

После окончания учебы выпускники получат набор профессиональных инструментов, который поможет в дальнейшем трудоустройстве или начале собственного дела.

Учеба стартует в середине февраля 2026 года.

Чтобы стать участником программы необходимо до 31 января заполнить регистрационную форму по ссылке. После подачи заявки с вами свяжутся менеджеры учебного заведения для уточнения организационных деталей.

Напомним, в 2025 году самая высокая конкуренция наблюдалась в профессиях, предусматривающих отдаленную работу, гибкий график или низкий порог входа. Речь идет прежде всего о креативных и диджитал-направлениях — рекламе, дизайне, PR, копирайтинге, SMM, а также вакансиях оператора чата и менеджера интернет-магазина.

Автор:
Ольга Опенько