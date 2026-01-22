- Категория
В Киеве стартует бесплатное обучение на сантехников и сварщиков
В Киеве стартует набор на бесплатное профессиональное обучение по специальностям сантехник и сварщик. В рамках проекта EdUP взрослых киевлян и гостей города приглашают овладеть новой востребованной профессией с возможностью трудоустройства. Учеба начнется в середине февраля 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Новая профессия бесплатно
Программа ориентирована на тех, кто стремится обрести новую или дополнительную специальность, получить практические навыки, востребованные на рынке труда, и обеспечить себе стабильный и достойный заработок.
К участию приглашают совершеннолетних жителей Киева и гостей столицы, в частности, женщин, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок.
Обучение будет проходить на базе Киевского профессионального колледжа гражданского строительства.
Программа предусматривает:
- продолжительность обучения от 3 месяцев;
- гибридный формат с фокусом на оффлайн-занятие в обновленных учебных помещениях;
- работу с современным оборудованием, которое помогает быстро и качественно овладеть профессиями;
- постоянную практику под сопровождением опытных преподавателей и специалистов отрасли;
- психологическую и психосоциальную поддержку для адаптации к обучению и изменениям в профессиональной жизни;
- карьерное консультирование и содействие дальнейшему трудоустройству;
- поддержку в овладении базовыми предпринимательскими навыками для тех, кто планирует самозанятость или собственное дело.
После окончания учебы выпускники получат набор профессиональных инструментов, который поможет в дальнейшем трудоустройстве или начале собственного дела.
Учеба стартует в середине февраля 2026 года.
Чтобы стать участником программы необходимо до 31 января заполнить регистрационную форму по ссылке. После подачи заявки с вами свяжутся менеджеры учебного заведения для уточнения организационных деталей.
Напомним, в 2025 году самая высокая конкуренция наблюдалась в профессиях, предусматривающих отдаленную работу, гибкий график или низкий порог входа. Речь идет прежде всего о креативных и диджитал-направлениях — рекламе, дизайне, PR, копирайтинге, SMM, а также вакансиях оператора чата и менеджера интернет-магазина.