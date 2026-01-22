Запланована подія 2

У Києві стартує безплатне навчання на сантехніків і зварників

Нова професія безкоштовно: кого запрошують на навчання в Києві

У Києві стартує набір на безплатне професійне навчання за спеціальностями сантехнік і зварник. У межах проєкту EdUP дорослих киян та гостей міста запрошують опанувати нову затребувану професію з можливістю працевлаштування. Навчання розпочнеться в середині лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Нова професія безкоштовно

Програма орієнтована на тих, хто прагне здобути нову або додаткову спеціальність, отримати практичні навички, затребувані на ринку праці, та забезпечити собі стабільний і гідний заробіток.

До участі запрошують повнолітніх мешканців Києва та гостей столиці, зокрема жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок.

Навчання відбуватиметься на базі Київського професійного коледжу цивільного будівництва.

Програма передбачає:

  • тривалість навчання від 3 місяців;
  • гібридний формат із фокусом на офлайн-заняття в оновлених навчальних приміщеннях;
  • роботу з сучасним обладнанням, що допомагає швидко та якісно опанувати професії;
  • постійну практику під супроводом досвідчених викладачів і фахівців галузі;
  • психологічну та психосоціальну підтримку для адаптації до навчання та змін у професійному житті;
  • кар’єрне консультування та сприяння подальшому працевлаштуванню;
  • підтримку в опануванні базових підприємницьких навичок для тих, хто планує самозайнятість або власну справу.

Після завершення навчання випускники отримають набір професійних інструментів, який допоможе у подальшому працевлаштуванні або на початку власної справи.

Навчання стартує в середині лютого 2026 року.

Щоб стати учасником програми, необхідно до 31 січня заповнити реєстраційну форму за посиланням. Після подання заявки з вами зв’яжуться менеджери закладу освіти для уточнення організаційних деталей.

Нагадаємо, у 2025 році найвища конкуренція спостерігалася у професіях, що передбачають віддалену роботу, гнучкий графік або низький поріг входу. Йдеться передусім про креативні та диджитал-напрямки — рекламу, дизайн, PR, копірайтинг, SMM, а також вакансії оператора чату та менеджера інтернет-магазину.

Автор:
Ольга Опенько