В Киеве стражи порядка раскрыли аферу с закупками труб для двух ТЭС: детали дела

В Киеве разоблачили мошенническую схему во время тендера ПАО "Центрэнерго" на закупку труб для Трипольской и Змиевской ТЭС. Подрядчики поставили трубы 2008 года, выдавая их за новые 2024-2025 годов, чем нанесли компании ущерб на 10,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали дела

В марте 2025 года ОАО "Центрэнерго" объявило тендер на закупку труб для нужд Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций. В документации четко указывалось, что материал должен быть новым, изготовленным в 2024-2025 годах.

Победитель тендера получил контракт на поставку 393 метров труб на сумму более 20 млн. грн. Однако, как установило следствие, вместо новых труб предприятие закупило материал 2008 производства за 9 млн грн. Эти трубы восстановили, нанесли новые маркировки и отметки соответствия стандартам и продали как новые.

В ходе расследования была найдена переписка подозреваемых, где они обсуждали подделку сертификатов о происхождении труб из Китая. Несмотря на замечания по качеству труб начальник одного из департаментов Центрэнерго подписал акты приемки продукции.

Экспертиза подтвердила, что поставленные трубы не отвечали требованиям ГОСТа, а убытки компании превысили 10 млн. грн.

Для обеспечения возмещения ущерба суд уже применил меры: один из предпринимателей взят под стражу с возможностью внесения залога в 6,6 млн грн, другое лицо — под домашний арест, должностного лица Центрэнерго — под стражу с залогом 1,8 млн грн. Также арестованы роскошные автомобили подозреваемых - Bentley, Rolls-Royce и Mercedes.

Ранее сообщалось. что правоохранители разоблачили должностных лиц предприятий энергетического сектора, помогавших конкретной частной компании побеждать в тендерных закупках. Работы и услуги выполнялись по завышенным ценам, а государственным и коммунальным предприятиям был нанесен ущерб на 129 млн грн.