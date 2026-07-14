У Києві правоохоронці розкрили обородку із закупівлями труб для двох ТЕС: деталі справи

У Києві викрили шахрайську схему під час тендеру ПАТ “Центренерго” на закупівлю труб для Трипільської та Зміївської ТЕС. Підрядники поставили труби 2008 року, видаючи їх за нові 2024-2025 років, чим завдали компанії збитків на 10,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Деталі справи

У березні 2025 року ПАТ "Центренерго" оголосило тендер на закупівлю труб для потреб Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій. У документації чітко вказували, що матеріал має бути новим, виготовленим у 2024-2025 роках.

Переможець тендеру отримав контракт на постачання 393 метрів труб на суму понад 20 млн грн. Однак, як встановило слідство, замість нових труб підприємство закупило матеріал 2008 року виробництва за 9 млн грн. Ці труби відновили, нанесли нові маркування та позначки відповідності стандартам, і продали як нові.

У ході розслідування було знайдено листування підозрюваних, де вони обговорювали підробку сертифікатів про походження труб із Китаю. Незважаючи на зауваження щодо якості труб, начальник одного з департаментів Центренерго підписав акти приймання продукції.

Експертиза підтвердила, що постачені труби не відповідали вимогам ДСТУ, а збитки компанії перевищили 10 млн грн.

Для забезпечення відшкодування збитків суд вже застосував заходи: одного з підприємців взято під варту з можливістю внесення застави в 6,6 млн грн, іншу особу — під домашній арешт, посадовця Центренерго — під варту зі заставою 1,8 млн грн. Також арештовано розкішні автомобілі підозрюваних — Bentley, Rolls-Royce та Mercedes.

Раніше повідомлялося. що правоохоронці викрили службових осіб підприємств енергетичного сектору, які допомагали конкретній приватній компанії перемагати у тендерних закупівлях. Роботи та послуги виконувалися за завищеними цінами, а державним і комунальним підприємствам було завдано збитків на 129 млн грн.