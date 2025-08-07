- Категория
В Киеве вдвое увеличилось количество серьезно поврежденных жилых домов в 2025 году
В Киеве продолжается системное восстановление жилых домов, поврежденных в результате российских атак. С начала полномасштабного вторжения пострадали более 3 тысяч зданий, из них более 2 тысяч многоквартирных. В 2025 году количество существенно поврежденных объектов выросло вдвое.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Как Киев восстанавливает дома после российских атак
С 2022 года в Киеве было повреждено разной степени 3129 зданий, из которых 2134 - многоквартирные жилые дома. Только в 2025 году таких домов пострадало 957 человек.
Столичные власти системно работают над восстановлением жилья, которое пострадало в результате российских обстрелов.
В список наиболее поврежденных многоквартирных домов, из которых жильцов пришлось переселить, входит 88 объектов, 49 из которых — в этом году.
Таким образом, в 2025 году количество существенно поврежденного жилья в Киеве выросло вдвое по сравнению с предыдущими годами войны.
Уже восстановлено 25 таких домов, работы продолжаются еще на 7, а остальные находятся на стадии проектирования и оформления разрешений.
О помощи
После вражеских обстрелов в пострадавших районах быстро открывают штабы помощи, где жители могут получить:
- юридическую и психологическую поддержку;
- консультации по оформлению заявлений в помощь;
- помощь в подготовке необходимых документов.
Пострадавшие могут получить финансовую поддержку в следующих размерах:
- 10 000 грн единовременно в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам";
- 40 000 грн на аренду жилья, если собственный дом признан непригодным для проживания;
- 20 000 грн. ежемесячно до момента восстановления жилья (до 1 года);
- компенсации через программу "єВідновлення" в приложении "Дія".
Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд грн направлены на преодоление последствий войны.