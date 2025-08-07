Запланована подія 2

В Киеве вдвое увеличилось количество серьезно поврежденных жилых домов в 2025 году

разрушенное жилье
Коммуналку для украинцев, которым война разрушила жилье, может быть отменена.

В Киеве продолжается системное восстановление жилых домов, поврежденных в результате российских атак. С начала полномасштабного вторжения пострадали более 3 тысяч зданий, из них более 2 тысяч многоквартирных. В 2025 году количество существенно поврежденных объектов выросло вдвое.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Как Киев восстанавливает дома после российских атак

С 2022 года в Киеве было повреждено разной степени 3129 зданий, из которых 2134 - многоквартирные жилые дома. Только в 2025 году таких домов пострадало 957 человек.

Столичные власти системно работают над восстановлением жилья, которое пострадало в результате российских обстрелов.

В список наиболее поврежденных многоквартирных домов, из которых жильцов пришлось переселить, входит 88 объектов, 49 из которых — в этом году.

Таким образом, в 2025 году количество существенно поврежденного жилья в Киеве выросло вдвое по сравнению с предыдущими годами войны.

Уже восстановлено 25 таких домов, работы продолжаются еще на 7, а остальные находятся на стадии проектирования и оформления разрешений.

О помощи

После вражеских обстрелов в пострадавших районах быстро открывают штабы помощи, где жители могут получить:

  • юридическую и психологическую поддержку;
  • консультации по оформлению заявлений в помощь;
  • помощь в подготовке необходимых документов.

Пострадавшие могут получить финансовую поддержку в следующих размерах:

  • 10 000 грн единовременно в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам";
  • 40 000 грн на аренду жилья, если собственный дом признан непригодным для проживания;
  • 20 000 грн. ежемесячно до момента восстановления жилья (до 1 года);
  • компенсации через программу "єВідновлення" в приложении "Дія".

Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд грн направлены на преодоление последствий войны.

Автор:
Ольга Опенько