В Киеве вдвое увеличилось количество серьезно поврежденных жилых домов в 2025 году

В Киеве продолжается системное восстановление жилых домов, поврежденных в результате российских атак. С начала полномасштабного вторжения пострадали более 3 тысяч зданий, из них более 2 тысяч многоквартирных. В 2025 году количество существенно поврежденных объектов выросло вдвое.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Как Киев восстанавливает дома после российских атак

С 2022 года в Киеве было повреждено разной степени 3129 зданий, из которых 2134 - многоквартирные жилые дома. Только в 2025 году таких домов пострадало 957 человек.

Столичные власти системно работают над восстановлением жилья, которое пострадало в результате российских обстрелов.

В список наиболее поврежденных многоквартирных домов, из которых жильцов пришлось переселить, входит 88 объектов, 49 из которых — в этом году.

Таким образом, в 2025 году количество существенно поврежденного жилья в Киеве выросло вдвое по сравнению с предыдущими годами войны.

Уже восстановлено 25 таких домов, работы продолжаются еще на 7, а остальные находятся на стадии проектирования и оформления разрешений.

О помощи

После вражеских обстрелов в пострадавших районах быстро открывают штабы помощи, где жители могут получить:

юридическую и психологическую поддержку;

консультации по оформлению заявлений в помощь;

помощь в подготовке необходимых документов.

Пострадавшие могут получить финансовую поддержку в следующих размерах:

10 000 грн единовременно в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам";

40 000 грн на аренду жилья, если собственный дом признан непригодным для проживания;

20 000 грн. ежемесячно до момента восстановления жилья (до 1 года);

компенсации через программу "єВідновлення" в приложении "Дія".

Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд грн направлены на преодоление последствий войны.