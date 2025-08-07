Запланована подія 2

У Києві вдвічі зросла кількість серйозно пошкоджених житлових будинків у 2025 році

У Києві триває системне відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Із початку повномасштабного вторгнення постраждали понад 3 тисячі будівель, із них більш як 2 тисячі — багатоквартирні. У 2025 році кількість суттєво пошкоджених об’єктів зросла вдвічі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як Київ відновлює будинки після російських атак

З 2022 року у Києві було пошкоджено різного ступеня 3 129 будівель, з яких 2 134 — багатоквартирні житлові будинки. Лише у 2025 році таких будинків постраждало 957.

Столична влада системно працює над відновленням житла, яке постраждало внаслідок російських обстрілів.

Наразі до списку найбільш пошкоджених багатоквартирних будинків, з яких мешканців довелося переселити, входить 88 об’єктів, 49 з яких — цього року.

Таким чином, у 2025 році кількість суттєво пошкодженого житла в Києві зросла вдвічі порівняно з попередніми роками війни.

Вже відновлено 25 таких будинків, роботи тривають ще на 7, а решта перебуває на стадії проєктування та оформлення дозволів.

Про допомогу

Після ворожих обстрілів у постраждалих районах швидко відкривають штаби допомоги, де мешканці можуть отримати:

  •  юридичну та психологічну підтримку;  
  • консультації щодо оформлення заяв на допомогу; 
  • допомогу з підготовкою необхідних документів.

Постраждалі мають змогу отримати фінансову підтримку у таких розмірах: 

  • 10 000 грн одноразово в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам";  
  • 40 000 грн на оренду житла, якщо власна оселя визнана непридатною для проживання;  
  • 20 000 грн щомісяця до моменту відновлення житла (до 1 року); 
  • компенсації через програму "єВідновлення" в застосунку "Дія".

Нагадаємо, уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.

Автор:
Ольга Опенько