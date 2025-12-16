В Киеве возобновили движение трамваев и автобуса на Подоле: что известно о маршрутах

В Подольском районе Киева возобновлено движение общественного транспорта по постоянным схемам. Трамваи №14 и 18, а также автобус №112 снова курсируют привычными маршрутами после завершения ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О движении транспорта

С 16 декабря на Подоле возобновляется движение общественного транспорта по постоянным маршрутам. В частности, снова будут курсировать трамваи № 14 "Проспект Отрадный - Контрактовая площадь" и № 18 "Контрактовая площадь - ул. Старовокзальная", а также автобус № 112 "Ул. Микитенко - ст. г. Лукьяновская".

Одновременно закрывается временный маршрут № 14-Т "Проспект Отрадный - Контрактовая площадь", организованный на время ремонтных работ.

Восстановление регулярного движения трамваев обеспечит стабильную и бесперебойную перевозку пассажиров на одном из ключевых транспортных направлений столицы.

Напомним, в Киеве идет капитальный ремонт Харьковского шоссе в Дарницком районе. Дорожники обновляют около 5,5 км магистрали, восстанавливают подземные пешеходные переходы, устанавливают лифты и новые светофоры. Движение транспорта уже открыто на части обновленного участка.