У Києві відновили рух трамваїв і автобуса на Подолі: що відомо про маршрути

У Подільському районі Києва відновили рух громадського транспорту за постійними схемами. Трамваї № 14 і 18, а також автобус № 112 знову курсують звичними маршрутами після завершення ремонтних робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про рух транспорту

З 16 грудня на Подолі відновлюється рух громадського транспорту за постійними маршрутами. Зокрема, знову курсуватимуть трамваї № 14 "Проспект Відрадний – Контрактова площа" та № 18 "Контрактова площа – вул. Старовокзальна", а також автобус № 112 "Вул. Микитенка – ст. м. Лук’янівська".

Одночасно закривається тимчасовий маршрут № 14-Т "Проспект Відрадний – Контрактова площа", який був організований на час ремонтних робіт.

Відновлення регулярного руху трамваїв забезпечить стабільне та безперебійне перевезення пасажирів на одному з ключових транспортних напрямків столиці.

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі. Дорожники оновлюють майже 5,5 км магістралі, відновлюють підземні пішохідні переходи, встановлюють ліфти та нові світлофори. Рух транспорту вже відкрито на частині оновленої ділянки.