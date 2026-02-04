В Киеве временно ограничат движение на трех улицах Подольского района Киева

С 4 по 6 февраля в Подольском районе столицы частично будут ограничивать движение по улицам Набережно-Рыбальской, Кирилловской и Вышгородской из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

О ремонте дорог в столице

Работы будут проводиться ежедневно с 8:00 до 17:00, а движение транспорта будет ограничено одной полосой:

Набережно-Рыбальская – от ул. Гаванской до ул. Набережно-Крещатицкая в обоих направлениях;

Кирилловская – от Подольского спуска до ул. Белицкой;

Вышгородская – от ул. Белицкой по просп. Европейского союза.

В УК "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.