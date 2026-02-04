- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Києві тимчасово обмежать рух на трьох вулицях Подільського району Києва
З 4 до 6 лютого у Подільському районі столиці частково обмежуватимуть рух вулицями Набережно-Рибальською, Кирилівською та Вишгородською через ремонт дорожнього покриття.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Про ремонт доріг у столиці
Роботи проводитимуться щодня з 8:00 до 17:00, а рух транспорту буде обмежений однією смугою:
- Набережно-Рибальська - від вул. Гаванської до вул. Набережно-Хрещатицької в обох напрямках;
- Кирилівська - від Подільського узвозу до вул. Білицької;
- Вишгородська - від вул. Білицької до просп. Європейського Союзу.
У КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження при плануванні маршрутів.
Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.