У Києві тимчасово обмежать рух на трьох вулицях Подільського району Києва

З 4 до 6 лютого у Подільському районі столиці частково обмежуватимуть рух вулицями Набережно-Рибальською, Кирилівською та Вишгородською через ремонт дорожнього покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Про ремонт доріг у столиці

Роботи проводитимуться щодня з 8:00 до 17:00, а рух транспорту буде обмежений однією смугою:

Набережно-Рибальська - від вул. Гаванської до вул. Набережно-Хрещатицької в обох напрямках;

Кирилівська - від Подільського узвозу до вул. Білицької;

Вишгородська - від вул. Білицької до просп. Європейського Союзу.

У КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.