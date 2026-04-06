В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света / Shutterstock

6 апреля аварийные отключения электроэнергии были введены в ряде регионов Украины.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Там отмечают, что из-за вызванной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

После стабилизации ситуации аварийные обесточивания будут заменены прогнозируемыми графиками почасовых отключений.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, в Киеве применены экстренные отключения.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах компании.

При этом 6 апреля во всех регионах Украины применение ограничений не прогнозировалось.

Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также объяснял, что отключения электроэнергии вернулись не из-за российских атак или погодных условий, а из-за решений НКРЭКУ.

Автор:
Светлана Манько