- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света
6 апреля аварийные отключения электроэнергии были введены в ряде регионов Украины.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Там отмечают, что из-за вызванной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
После стабилизации ситуации аварийные обесточивания будут заменены прогнозируемыми графиками почасовых отключений.
Как сообщает пресс-служба ДТЭК, в Киеве применены экстренные отключения.
Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах компании.
При этом 6 апреля во всех регионах Украины применение ограничений не прогнозировалось.
Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.
Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также объяснял, что отключения электроэнергии вернулись не из-за российских атак или погодных условий, а из-за решений НКРЭКУ.