У низці регіонів України запровадили аварійні відключення світла

6 квітня аварійні відключення електроенергії запроваджені в низці регіонів України.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Там зауважують, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Після стабілізації ситуації аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, у Києві застосовані екстрені відключення.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах компанії.

При цьому 6 квітня у всіх регіонах України застосування обмежень не прогнозувалося.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.

Раніше колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також пояснював, що відключення електроенергії повернулися не через російські атаки чи погодні умови, а через рішення НКРЕКП.