- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У низці регіонів України запровадили аварійні відключення світла
6 квітня аварійні відключення електроенергії запроваджені в низці регіонів України.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Там зауважують, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Після стабілізації ситуації аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень.
Як повідомляє пресслужба ДТЕК, у Києві застосовані екстрені відключення.
Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах компанії.
При цьому 6 квітня у всіх регіонах України застосування обмежень не прогнозувалося.
Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.
Раніше колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також пояснював, що відключення електроенергії повернулися не через російські атаки чи погодні умови, а через рішення НКРЕКП.