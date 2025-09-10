В Киеве застройщик не уплатил 22 млн грн паевого взноса: прокуратура обратилась в суд

Киевская городская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать со строительной компании почти 22 млн гривен паевого взноса в бюджет города. Застройщик не уплатил средства за развитие инфраструктуры, предусмотренные законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Речь идет о компании, которая построила ЖК "Бережанский" в Оболонском районе.

Прокуратурой при исполнении представительских полномочий установлен факт неуплаты строительной компанией средств долевого участия в развитии инфраструктуры столицы.

Отмечается, что платить долевое участие на развитие инфраструктуры города должны заказчики строительства, у которых возникла такая обязанность к отмене этого платежа. Упразднили его с 1 января 2021 года.

Именно поэтому прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева, чтобы взыскать с компании эти средства. Суд уже открыл производство по делу.

