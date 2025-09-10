Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве застройщик не уплатил 22 млн грн паевого взноса: прокуратура обратилась в суд

ЖК "Бережанский"
ЖК "Бережанский" Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать со строительной компании почти 22 млн гривен паевого взноса в бюджет города. Застройщик не уплатил средства за развитие инфраструктуры, предусмотренные законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Речь идет о компании, которая построила ЖК "Бережанский" в Оболонском районе.

Прокуратурой при исполнении представительских полномочий установлен факт неуплаты строительной компанией средств долевого участия в развитии инфраструктуры столицы.

Отмечается, что платить долевое участие на развитие инфраструктуры города должны заказчики строительства, у которых возникла такая обязанность к отмене этого платежа. Упразднили его с 1 января 2021 года.

Именно поэтому прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева, чтобы взыскать с компании эти средства. Суд уже открыл производство по делу.

Напомним, в марте Хозяйственный суд Львовской области обязал ООО "Каньон" оплатить Львовскому городскому совету 2,2 млн грн долга за аренду земли. Компания построила на обильном многоквартирный жилой дом, однако несколько лет не платила за аренду участка.

Автор:
Татьяна Бессараб