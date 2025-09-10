У Києві забудовник не сплатив 22 млн грн пайового внеску: прокуратура звернулася до суду

Київська міська прокуратура подала позов до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з будівельної компанії майже 22 млн гривень пайового внеску до бюджету міста. Забудовник не сплатив кошти за розвиток інфраструктури, які передбачені законодавством.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про компанію, яка збудувала ЖК "Бережанський" в Оболонському районі.

Прокуратурою під час виконання представницьких повноважень встановлено факт несплати будівельною компанією коштів пайової участі у розвитку інфраструктури столиці.

Зазначається, що сплачувати пайову участь на розвиток інфраструктури міста мають замовники будівництва, у яких виник такий обов’язок до скасування цього платежу. Скасували його з 1 січня 2021 року.

Саме тому прокуратура подала позов до Господарського суду Києва, щоб стягнути з компанії ці кошти. Наразі суд уже відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, у березні Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ "Каньйон" сплатити Львівській міській раді 2,2 млн грн боргу за оренду землі. Компанія збудувала на Рясному багатоквартирний житловий будинок, однак кілька років не платила за оренду ділянки.