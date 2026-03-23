В "Киевгорстрое" готовят кадровые изменения: наблюдательный совет обновят в апреле

Киевгорстрой изменит состав наблюдательного совета

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует обновить состав наблюдательного совета на общем собрании акционеров, которое состоится 21 апреля 2026 года.

Как информирует Delo.ua, соответствующий вопрос включен в повестку дня, обнародованную в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту решений, предлагается прекратить полномочия действующего председателя наблюдательного совета Петра Пантелеева, а также членов совета Владимира Бондаренко и Андрея Гудзя. Новый состав органа управления планируется избрать путем кумулятивного голосования.

Обновление наблюдательного совета происходит на фоне финансового обновления компании. В частности, в октябре 2024 года Киевский горсовет поддержал решение об увеличении уставного капитала "Киевгорстроя" на сумму до 2,56 млрд грн, а сама докапитализация была завершена в декабре 2025 года.

В марте 2026 г. компания возобновила строительные работы на объектах с высокой степенью готовности. Всего на балансе предприятия находятся 24 строительных площадки, где построено более 120 жилых домов разной степени готовности. Площадь незавершенного строительства превышает 548 тыс. кв. м.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" создана в 1994 году на базе государственной коммунальной корпорации. В ее структуру входят десятки предприятий, а основным акционером остается Киевский городской совет, контролирующий 80% акций.

Автор:
Татьяна Гойденко