У "Київміськбуді" готують кадрові зміни: наглядову раду оновлять у квітні

ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" планує оновити склад наглядової ради на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2026 року.

Як інформує Delo.ua, відповідне питання включене до порядку денного, оприлюдненого в системі розкриття інформації НКЦПФР, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проєктом рішень, пропонується припинити повноваження чинного голови наглядової ради Петра Пантелеєва, а також членів ради Володимира Бондаренка та Андрія Гудзя. Новий склад органу управління планують обрати шляхом кумулятивного голосування.

Оновлення наглядової ради відбувається на тлі фінансового відновлення компанії. Зокрема, у жовтні 2024 року Київська міськрада підтримала рішення про збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" на суму до 2,56 млрд грн, а сама докапіталізація була завершена у грудні 2025 року.

У березні 2026 року компанія відновила будівельні роботи на об’єктах із високим ступенем готовності. Загалом на балансі підприємства перебувають 24 будівельні майданчики, де зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності. Площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Холдингова компанія "Київміськбуд" створена у 1994 році на базі державної комунальної корпорації. До її структури входять десятки підприємств, а основним акціонером залишається Київська міська рада, яка контролює 80% акцій.

