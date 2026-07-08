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В Киевской области может появиться завод по переработке гороха: компания ищет $20 млн инвестиций

горох
Завод по переработке гороха за $24 млн построят в Киевской области / Depositphotos

Компания Agroenergy Group планирует построить в Киевской области современный завод по глубокой переработке желтого гороха. Общая стоимость проекта составляет $24,2 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Проект вертикально интегрированного предприятия уже включили в Ukraine Investment Catalogue 2026, который был презентован на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в Гданьске.

Будущее предприятие рассчитано на переработку 35 тыс. тонн сырья в год. Завод ориентирован на выпуск пяти видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, ежегодно планируется производить:

  • 8,8 тыс. тонн горохового протеинового концентрата;
  • 22 тыс. тонн горохового крахмала;
  • гороховая мука, шелуха и модифицированный (экструдированный) крахмал.

Главными рынками сбыта готовой продукции станут Украина, страны Европейского Союза, США и Канада. Технологическими партнерами проекта выступят известные немецкие компании Bühler GmbH Reichshof и Hosokawa Alpine, которые обеспечат поставку профильного оборудования.

В настоящее время Agroenergy Group уже подготовила предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО), объект полностью готов к началу реализации. Запуск производства запланирован на 2028 год .

Для начала строительства компания ищет внешнее финансирование.

Согласно проекту, собственный вклад компании составляет $3,6 млн, еще $20,6 млн планируется привлечь в виде долгового или проектного финансирования.

В структуре инвестиций около 80% приходится на капитальные затраты, в том числе закупку оборудования, строительство и монтаж.

По расчетам инициаторов проекта, после выхода на полную проектную мощность (на третий год работы) ежегодная выручка предприятия составит 25,4 млн. долларов. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций - 2 года, а внутренняя норма доходности (IRR) оценивается в 18,3% .

Напомним, во Львовской области компания "Ханзе Агры Украина" планирует построить маслопрессовый завод мощностью до 300 тонн сырья в сутки вместе с элеватором и сопутствующей инфраструктурой.

Автор:
Татьяна Бессараб