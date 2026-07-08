На Київщині може з’явитися завод із переробки гороху: компанія шукає $20 млн інвестицій

Компанія Agroenergy Group планує звести у Київській області сучасний завод із глибокої переробки жовтого гороху. Загальна вартість проєкту становить $24,2 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Проєкт вертикально інтегрованого підприємства вже включили до Ukraine Investment Catalogue 2026, який презентували на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2026) у Гданську.

Майбутнє підприємство розраховане на переробку 35 тис. тонн сировини на рік. Завод орієнтований на випуск п'яти видів продукції з високою доданою вартістю. Зокрема, щорічно планується виробляти:

8,8 тис. тонн горохового протеїнового концентрату;

горохового протеїнового концентрату; 22 тис. тонн горохового крохмалю;

горохового крохмалю; горохове борошно, лушпиння та модифікований (екструдований) крохмаль.

Головними ринками збуту готової продукції стануть Україна, країни Європейського Союзу, США та Канада. Технологічними партнерами проєкту виступлять відомі німецькі компанії Bühler GmbH Reichshof та Hosokawa Alpine, які забезпечать постачання профільного обладнання.

Наразі Agroenergy Group уже підготувала попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), об'єкт повністю готовий до початку реалізації. Запуск виробництва запланований на 2028 рік.

Для старту будівництва компанія шукає зовнішнє фінансування.

Згідно з проєктом, власний внесок компанії становить $3,6 млн, ще $20,6 млн планують залучити у вигляді боргового або проєктного фінансування.

У структурі інвестицій близько 80% припадає на капітальні витрати, зокрема закупівлю обладнання, будівництво та монтаж.

За розрахунками ініціаторів проєкту, після виходу на повну проєктну потужність (на третій рік роботи) щорічна виручка підприємства становитиме $25,4 млн. Очікуваний термін окупності інвестицій — 2 роки, а внутрішня норма прибутковості (IRR) оцінюється у 18,3%.

Нагадаємо, у Львівській області компанія “Ханзе Агри Україна” планує збудувати маслопресовий завод потужністю до 300 тонн сировини на добу разом із елеватором та супутньою інфраструктурою.