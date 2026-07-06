В Киевской области после атаки России возобновили движение поездов

6 июля российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Киевской области. На отдельных участках движение поездов временно ограничивало, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в графики. В настоящее время движение уже возобновлено. Первый поезд из Боярки уже выехал в Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он отметил, что в сверхбыстрые сроки железнодорожники, работавшие сразу вслед за взрывотехниками ГСЧС, восстановили инфраструктуру в Киевской области и возобновили движение поездов.

Кулеба подчеркнул, что в дальнейшем как поезда дальнего следования, так и пригородные будут следовать стандартному маршруту.

По словам министра, было задействовано два десятка восстановительных бригад энергетиков, связистов, путейщиков, работавших параллельно, чтобы вернуть поезды на стандартные маршруты как можно быстрее.

Напомним, из-за российской атаки 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.