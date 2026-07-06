На Київщині після атаки Росії відновили рух поїздів

6 липня російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Київській області. На окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків. Наразі рух уже відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зауважив, що у надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів.

Кулеба наголосив, що надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом.

За словами міністра, було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, звʼязківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути яка найшвидше.

Нагадаємо, через російську атаку 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань Державна служба з надзвичайних ситуацій обмежила рух поїздів. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" задіяла резервні обʼїзні маршрути.