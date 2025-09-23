В Киевской области продолжается капремонт разрушенного во время войны путепровода: какие работы выполнены

В Киевской области продолжается капитальный ремонт путепровода на дороге Т-10-19 возле Макарова. Сооружение было разрушено во время российского вторжения в 2022 году. Остатки старого моста демонтируют, а возводят новое сооружение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Капитальный ремонт путепровода

В Киевской области продолжается капитальный ремонт путепровода на дороге Т-10-19 в месте пересечения с трассой М-06 возле Макарова. Сооружение было серьезно повреждено во время российского вторжения в 2022 году. Старые конструкции демонтируют, вместо этого строят новую.

В настоящее время завершено армирование и бетонирование ригелей и подферменников опор. Следующим этапом станет монтаж металлических пролетных балок.

Также возведен арматурный каркас, опалубка и забетонирована вторая опора вместе с ригелем. Продолжаются работы по строительству шкафной стенки, подферменников и открылков.

Кроме этого, специалисты подготовили основу и установили сепаратор для очистки поверхностных вод, а также обустроили монолитные бетонные плиты, на которых будет проходить прием и сборка секций металлических балок.

"Восстановление путепровода обеспечит быстрое, безопасное и комфортное сообщение по территориальным и международным направлениям", - отмечают в пресс-службе.

