Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,95

48,77

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані

шляхопровід
Ремонт шляхопроводу на Київщині / Агентство відновлення

На Київщині триває капітальний ремонт шляхопроводу на дорозі Т-10-19 біля Макарова. Споруда була зруйнована під час російського вторгнення у 2022 році. Залишки старого мосту демонтують, натомість зводять нову споруду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Капітальний ремонт шляхопроводу 

На Київщині триває капітальний ремонт шляхопроводу на дорозі Т-10-19 у місці перетину з трасою М-06 біля Макарова. Споруда була серйозно пошкоджена під час російського вторгнення у 2022 році. Старі конструкції демонтують, натомість будують нову.

Наразі завершено армування та бетонування ригелів і підферменників опор. Наступним етапом стане монтаж металевих прогонових балок.

Також зведено арматурний каркас, опалубку та забетоновано другу опору разом із ригелем. Тривають роботи зі спорудження шафової стінки, підферменників та відкрилків.

Окрім цього, спеціалісти підготували основу і встановили сепаратор для очищення поверхневих вод, а також облаштували монолітні бетонні плити, на яких відбуватиметься приймання й збірка секцій металевих балок.

 "Відновлення шляхопроводу забезпечить швидке, безпечне і комфортне сполучення за територіальними та міжнародними напрямками", - наголошують в пресслужбі.

Фото 2 — На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані
Фото 3 — На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані
Фото 4 — На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані
Фото 5 — На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.

Автор:
Ольга Опенько