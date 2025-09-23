На Київщині триває капремонт зруйнованого під час війни шляхопроводу: які роботи виконані

На Київщині триває капітальний ремонт шляхопроводу на дорозі Т-10-19 біля Макарова. Споруда була зруйнована під час російського вторгнення у 2022 році. Залишки старого мосту демонтують, натомість зводять нову споруду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Капітальний ремонт шляхопроводу

На Київщині триває капітальний ремонт шляхопроводу на дорозі Т-10-19 у місці перетину з трасою М-06 біля Макарова. Споруда була серйозно пошкоджена під час російського вторгнення у 2022 році. Старі конструкції демонтують, натомість будують нову.

Наразі завершено армування та бетонування ригелів і підферменників опор. Наступним етапом стане монтаж металевих прогонових балок.

Також зведено арматурний каркас, опалубку та забетоновано другу опору разом із ригелем. Тривають роботи зі спорудження шафової стінки, підферменників та відкрилків.

Окрім цього, спеціалісти підготували основу і встановили сепаратор для очищення поверхневих вод, а також облаштували монолітні бетонні плити, на яких відбуватиметься приймання й збірка секцій металевих балок.

"Відновлення шляхопроводу забезпечить швидке, безпечне і комфортне сполучення за територіальними та міжнародними напрямками", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.