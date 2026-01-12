В Киевской области запустили мобильные "пункти незламності" в вагонах "Укрзализныци"

Из-за последствий российских атак в Киевской области развернули дополнительные мобильные "пункти незламності" на базе семи вагонов "Укрзализныци".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О мобильных пунктах несокрушимости

"Для поддержки людей вместе с "Укрзализныцей" запустили "Вагоны "незламності", – мобильные пункты обогрева на период длительных отключений. Первые такие пункты уже работают в Броварах, Борисполе и Василькове. Один вагон может одновременно помочь около 50 жителям", – рассказал премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины.

После российских атак в ряде населенных пунктов Киевской области сохраняется сложная ситуация, в частности, в Броварах. Электроснабжение временно отсутствует, в то же время объекты критической инфраструктуры работают от резервных источников питания.

В жилых домах есть тепло и вода, стабильно работают мобильная связь и интернет. Аптеки, магазины и банковские учреждения продолжают работу благодаря генераторам и аккумуляторам.

В городе действует более 50 стационарных "пунктов незламності", при необходимости дополнительные пункты разворачиваются для обеспечения доступности помощи жителям.

В общей сложности в Киевской области без электроснабжения остаются более 60 тысяч потребителей в 158 населенных пунктах. Аварийно-ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.

Параллельно в Киеве продолжается возобновление теплоснабжения. Сейчас тепло постепенно подается около шести тысяч жилых домов, которые оставались без отопления из-за вражеских обстрелов.

Напомним, с 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой.