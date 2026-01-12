- Категорія
На Київщині запустили мобільні пункти незламності у вагонах "Укрзалізниці"
Через наслідки російських атак у Київській області розгорнули додаткові мобільні пункти незламності на базі семи вагонів “Укрзалізниці”.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Про мобільні пункти незламності
"Для підтримки людей разом з "Укрзалізницею" запустили "Вагони незламності" – мобільні пункти обігріву на період тривалих відключень. Перші такі пункти вже працюють у Броварах, Борисполі та Василькові. Один вагон може одночасно допомогти близько 50 мешканцям", – розповів премʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Після російських атак у низці населених пунктів Київської області зберігається складна ситуація, зокрема в Броварах. Електропостачання тимчасово відсутнє, водночас об’єкти критичної інфраструктури працюють від резервних джерел живлення.
У житлових будинках є тепло та вода, стабільно функціонують мобільний зв’язок і інтернет. Аптеки, магазини та банківські установи продовжують роботу завдяки генераторам і акумуляторам.
У місті діє понад 50 стаціонарних пунктів незламності, за потреби додаткові пункти розгортаються для забезпечення доступності допомоги мешканцям.
Загалом у Київській області без електропостачання залишаються понад 60 тисяч споживачів у 158 населених пунктах. Аварійно-ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі.
Паралельно в Києві триває відновлення теплопостачання. Наразі тепло поступово подається до близько шести тисяч житлових будинків, які залишалися без опалення через ворожі обстріли.
Нагадаємо, з 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою.