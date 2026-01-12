Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Готівковий курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині запустили мобільні пункти незламності у вагонах "Укрзалізниці"

вагон поїзда
"Укрзалізниця" надала вагони для мобільних пунктів незламності в області / Укрзалізниця

Через наслідки російських атак у Київській області розгорнули додаткові мобільні пункти незламності на базі семи вагонів “Укрзалізниці”. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про мобільні пункти незламності

"Для підтримки людей разом з "Укрзалізницею" запустили "Вагони незламності" – мобільні пункти обігріву на період тривалих відключень. Перші такі пункти вже працюють у Броварах, Борисполі та Василькові. Один вагон може одночасно допомогти близько 50 мешканцям", – розповів премʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Після російських атак у низці населених пунктів Київської області зберігається складна ситуація, зокрема в Броварах. Електропостачання тимчасово відсутнє, водночас об’єкти критичної інфраструктури працюють від резервних джерел живлення.

У житлових будинках є тепло та вода, стабільно функціонують мобільний зв’язок і інтернет. Аптеки, магазини та банківські установи продовжують роботу завдяки генераторам і акумуляторам.

У місті діє понад 50 стаціонарних пунктів незламності, за потреби додаткові пункти розгортаються для забезпечення доступності допомоги мешканцям.

Загалом у Київській області без електропостачання залишаються понад 60 тисяч споживачів у 158 населених пунктах. Аварійно-ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі.

Паралельно в Києві триває відновлення теплопостачання. Наразі тепло поступово подається до близько шести тисяч житлових будинків, які залишалися без опалення через ворожі обстріли.

Нагадаємо, з 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. 

Автор:
Ольга Опенько