В Китае местные органы власти должны частным компаниям около $1 трлн: как будут решать проблему

Китайские власти рассматривают план решения проблемы масштабной задолженности местных органов перед частными компаниями. По некоторым оценкам, сумма долга превышает $1 триллион. Эта проблема вредит частному сектору и угрожает экономике страны в целом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность привлечения государственных кредиторов, в частности, Китайского банка развития. На первом этапе инициативы планируется покрыть не менее 1 триллиона юаней ($140 миллиардов) долга. Власти ставят своей целью завершить этот процесс к 2027 году.

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что задержка платежей подрывает доверие к власти и наносит ущерб бизнесу. Однако предложенная помощь может переложить риски на государственные банки, уже сталкивающиеся с ростом убытков по кредитам.

По оценкам экономиста Дэвида Ли Даокуя, учреждения, связанные с местным самоуправлением в Китае, должны корпорациям и государственным служащим 10 триллионов юаней, или около 1,4 триллиона долларов, что эквивалентно 7% валового внутреннего продукта страны в прошлом году.

Для решения проблемы власти уже обратились к ведущим банкам с просьбой предоставлять краткосрочные ссуды для погашения долгов.

Эта инициатива является попыткой стабилизировать экономику и восстановить доверие частного бизнеса, но в то же время создает новые вызовы для банковского сектора.

