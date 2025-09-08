Экспорт китайских товаров в США упал на 33%: компании ищут новые рынки

Рост китайского экспорта в августе 2025 г. замедлился до самого низкого уровня за последние полгода, что стало следствием значительного падения поставок в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, общий объем экспорта в августе вырос всего на 4,4% по сравнению с прошлым годом, что составляет 322 миллиарда долларов. Это гораздо меньше, чем прогнозировали эксперты, и является заметным замедлением после роста на 7,2% в июле.

Основной причиной снижения стала американская политика: экспорт в США упал на 33%, что стало пятым месяцем двусмысленного сокращения. Экономисты объясняют это последствиями 55% тарифов, введенных еще администрацией Дональда Трампа, заставивших китайских экспортеров искать новые пути для сбыта своей продукции.

"Хотя спрос у США замедляется, Китай демонстрирует способность компенсировать тарифный шок, диверсифицируя свои торговые рынки", - отметила Мишель Лам, экономист Societe Generale SA. Она добавила, что несмотря на ожидаемое дальнейшее замедление, влияние на китайскую экономику будет менее значительным, чем предполагалось ранее.

Как пишет Bloomberg, за первые восемь месяцев 2025 года Китай накопил торговый профицит в размере более 785 миллиардов долларов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Компании отреагировали на повышение тарифов США, пытаясь найти альтернативные рынки или косвенно направляя товары в крупнейшую экономику мира.

Поставки в торговый блок Юго-Восточной Азии, состоящий из 10 стран, выросли почти на 23%, тогда как экспорт в Европейский Союз увеличился на 10%, а в Африку – на 26%.

Однако, как отмечают аналитики Maybank Securities, падение цен и усиление конкуренции на рынках приводит к снижению доходности многих китайских компаний, несмотря на рост объемов экспорта. Доходы промышленных предприятий за год до июля снизились почти на 2%.

Падение экспортных цен заставляет компании увеличивать объемы поставок, чтобы сохранить доходы, а также свидетельствует о том, что производители поглощают часть тарифных расходов, уменьшая свою рентабельность.

Напомним, из-за торговой напряженности из США, китайские экспортеры вынуждены снижать издержки, чтобы сохранить конкурентоспособность. Хотя официальная статистика по безработице остается стабильной, эксперты отмечают, что ситуация с неполной занятостью ухудшается, а доходы работников падают.

Соединенные Штаты и Китай продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Обе страны приостановили действие повышенных тарифов на товары друг друга.