Експорт китайських товарів до США впав на 33%: компанії шукають нові ринки

Зростання китайського експорту в серпні 2025 року сповільнилося до найнижчого рівня за останні півроку, що стало наслідком значного падіння поставок до США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Згідно з даними Головного митного управління Китаю, загальний обсяг експорту в серпні зріс лише на 4,4% порівняно з минулим роком, що становить 322 мільярди доларів. Це значно менше, ніж прогнозували експерти, і є помітним уповільненням після зростання на 7,2% у липні.

Основною причиною зниження стала американська політика: експорт до США впав на 33%, що стало п'ятим місяцем поспіль двозначного скорочення. Економісти пояснюють це наслідками 55% тарифів, запроваджених ще адміністрацією Дональда Трампа, які змусили китайських експортерів шукати нові шляхи для збуту своєї продукції.

"Хоча попит у США сповільнюється, Китай демонструє здатність компенсувати тарифний шок, диверсифікуючи свої торговельні ринки", — зазначила Мішель Лам, економіст Societe Generale SA. Вона додала, що, попри очікуване подальше уповільнення, вплив на китайську економіку буде менш значним, ніж передбачалося раніше.

Як пише Bloomberg, за перші вісім місяців 2025 року Китай накопичив торговельний профіцит у розмірі понад 785 мільярдів доларів, що майже на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Компанії відреагували на підвищення тарифів США, намагаючись знайти альтернативні ринки або опосередковано спрямовуючи товари до найбільшої економіки світу.

Поставки до торговельного блоку Південно-Східної Азії, що складається з 10 країн, зросли майже на 23%, тоді як експорт до Європейського Союзу збільшився на 10%, а до Африки – на 26%.

Однак, як зазначають аналітики Maybank Securities, падіння цін та посилення конкуренції на ринках призводить до зниження прибутковості для багатьох китайських компаній, попри зростання обсягів експорту. Прибутки промислових підприємств за рік до липня знизились майже на 2%.

Падіння експортних цін змушує компанії збільшувати обсяги поставок, щоб зберегти дохід, а також свідчить про те, що виробники поглинають частину тарифних витрат, зменшуючи свою рентабельність.

Нагадаємо, через торговельну напруженість зі США, китайські експортери вимушені знижувати витрати, щоб зберегти конкурентоспроможність. Хоча офіційна статистика безробіття залишається стабільною, експерти зазначають, що ситуація з неповною зайнятістю погіршується, а доходи працівників падають.

Додамо, що Сполучені Штати та Китай продовжили торговельне перемир’я ще на 90 днів. Обидві країни призупинили дію підвищених тарифів на товари одна одної.