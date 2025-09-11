У Китаї місцеві органи влади заборгували приватним компаніям близько $1 трлн: як вирішуватимуть проблему

Китайська влада розглядає план з вирішення проблеми масштабної заборгованості місцевих органів перед приватними компаніями. За деякими оцінками, сума боргу перевищує $1 трильйон. Ця проблема шкодить приватному сектору та загрожує економіці країни в цілому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Для розв'язання цієї проблеми уряд розглядає можливість залучення державних кредиторів, зокрема Китайського банку розвитку. На першому етапі ініціативи планується покрити щонайменше 1 трильйон юанів ($140 мільярдів) боргу. Влада ставить за мету завершити цей процес до 2027 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що затримка платежів підриває довіру до влади та завдає шкоди бізнесу. Однак, запропонована допомога може перекласти ризики на державні банки, які вже стикаються зі зростанням збитків за кредитами.

За оцінками економіста Девіда Лі Даокуя, установи, пов'язані з місцевим самоврядуванням у Китаї, заборгували корпораціям та державним службовцям 10 трильйонів юанів, або близько 1,4 трильйона доларів, що еквівалентно 7% валового внутрішнього продукту країни минулого року.

Для розв’язання проблеми влада вже звернулася до провідних банків із проханням надавати короткострокові позики для погашення боргів.

Ця ініціатива є спробою стабілізувати економіку та відновити довіру приватного бізнесу, але водночас вона створює нові виклики для банківського сектору.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що через торговельну напруженість зі США, китайські експортери вимушені знижувати витрати, щоб зберегти конкурентоспроможність. Хоча офіційна статистика безробіття залишається стабільною, експерти зазначають, що ситуація з неповною зайнятістю погіршується, а доходи працівників падають.