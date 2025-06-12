В комитете ВР прорабатывают законопроект о поддержке сельхозпроизводителей: что предусматривает документ

В комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики прорабатывается законопроект №13312 о поддержке производителей сельскохозяйственной продукции, а также предотвращение злоупотреблений крупных торговых сетей в отношениях с поставщиками пищевой продукции. Аграрии получат дополнительные квоты на торговые площади и сроки расчетов за поставленную ими продукцию.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Как отмечают авторы проекта закона, потребность в предложенных законодательных изменениях обусловлена рядом факторов, в частности:

недостаточной эффективностью имеющихся механизмов поддержки малого аграрного бизнеса;

распространением недобросовестной торговой практики со стороны крупных розничных сетей, в том числе навязывания дополнительных коммерческих условий, отсрочки платежей, одностороннего изменения условий договоров;

отсутствием обязательных инструментов поддержки присутствия органической и ремесленной продукции в публичных закупках и на агропродовольственных рынках;

наличием эквайринговых комиссий, составляющих чрезмерную финансовую нагрузку на мелких поставщиков продукции питания.

Что предполагает законопроект?

Документ предусматривает комплексное усовершенствование законодательства в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции:

внедряются новые механизмы государственной поддержки производителей органической и ремесленной продукции, в частности, через участие в ярмарках, публичных закупках, а также выделение торговых площадей;

предлагается создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции путем введения обязательных квот (не менее 10%) на торговые площади для органической и ремесленной продукции;

вводится определение термина "скоропортящийся пищевой продукт" и устанавливаются четкие сроки расчетов за поставленную продукцию в зависимости от ее характера;

устанавливается предельный размер эквайринговой комиссии для операций с пищевыми продуктами — не более 0,2% от суммы транзакции;

вводится перечень действий, которые считаются недобросовестно торговой практикой в сфере обращения пищевых продуктов с определением юридических последствий.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта создаст справедливую и конкурентную среду для реализации сельскохозяйственной продукции, будет способствовать укреплению продовольственной безопасности государства, развитию сельских территорий и поддержке семейных ферм.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12148, запрещающий взыскание долгов с фермеров с оккупированных территорий и приостанавливающий принудительное взыскание кредитов. Также было поддержано снижение требований к кредитованию для таких фермеров.