Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В комитете ВР прорабатывают законопроект о поддержке сельхозпроизводителей: что предусматривает документ

мужчины, документы
В комитете ВР идет обсуждение законопроекта о поддержке агропроизводителей. / Freepik

В комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики прорабатывается законопроект №13312 о поддержке производителей сельскохозяйственной продукции, а также предотвращение злоупотреблений крупных торговых сетей в отношениях с поставщиками пищевой продукции. Аграрии получат дополнительные квоты на торговые площади и сроки расчетов за поставленную ими продукцию.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Как отмечают авторы проекта закона, потребность в предложенных законодательных изменениях обусловлена рядом факторов, в частности:

  • недостаточной эффективностью имеющихся механизмов поддержки малого аграрного бизнеса;
  • распространением недобросовестной торговой практики со стороны крупных розничных сетей, в том числе навязывания дополнительных коммерческих условий, отсрочки платежей, одностороннего изменения условий договоров;
  • отсутствием обязательных инструментов поддержки присутствия органической и ремесленной продукции в публичных закупках и на агропродовольственных рынках;
  • наличием эквайринговых комиссий, составляющих чрезмерную финансовую нагрузку на мелких поставщиков продукции питания.

Что предполагает законопроект?

Документ предусматривает комплексное усовершенствование законодательства в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции:

  • внедряются новые механизмы государственной поддержки производителей органической и ремесленной продукции, в частности, через участие в ярмарках, публичных закупках, а также выделение торговых площадей;
  • предлагается создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции путем введения обязательных квот (не менее 10%) на торговые площади для органической и ремесленной продукции;
  • вводится определение термина "скоропортящийся пищевой продукт" и устанавливаются четкие сроки расчетов за поставленную продукцию в зависимости от ее характера;  
  • устанавливается предельный размер эквайринговой комиссии для операций с пищевыми продуктами — не более 0,2% от суммы транзакции;  
  • вводится перечень действий, которые считаются недобросовестно торговой практикой в сфере обращения пищевых продуктов с определением юридических последствий.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта создаст справедливую и конкурентную среду для реализации сельскохозяйственной продукции, будет способствовать укреплению продовольственной безопасности государства, развитию сельских территорий и поддержке семейных ферм.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12148, запрещающий взыскание долгов с фермеров с оккупированных территорий и приостанавливающий принудительное взыскание кредитов. Также было поддержано снижение требований к кредитованию для таких фермеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук