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Защита аграриев: Рада одобрила снижение требований к кредитованию фермеров с имуществом в оккупации
Верховная Рада приняла закон 12148, запрещающий взыскание долгов с фермеров с оккупированных территорий и приостанавливающий принудительное взыскание кредитов. Также было поддержано снижение требований к кредитованию для таких фермеров.
За это решение проголосовали 273 народных депутата, сообщает парламентарий Алексей Гончаренко.
Что известно о проекте закона
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в результате боевых действий в Украине многие предприятия, в частности аграрии, потеряли активы и земельные участки, что затруднило выполнение обязательств перед кредиторами. Возобновление деятельности возможно только после завершения боевых действий, а попытки взыскания задолженности сейчас ведут к банкротству и потере активов.
Для решения этой проблемы предусмотрено ввести на период военного положения и в течение года после его прекращения запрет на принудительное взыскание долгов с предприятий, имущество которых находится на территориях активных боевых действий или в оккупации. Это касается как долгов по кредитам, так и лизинговых обязательств, а также запрета на принудительное взыскание залогового имущества или объектов лизинга.
Также предусмотрено продление срока действия кредитных (ссудных) договоров и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств по ним, на период приостановки начисления и уплаты соответствующих платежей.
Предложено на период приостановки начисления и уплаты обязательств по кредитам, займам и лизинговым договорам остановить исполнительные действия, включая наложение ареста на средства, взыскание денежных обязательств, возврат объектов лизинга и обращение взыскания на залоговое имущество путем внесения изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве".
Законодательное предложение не предусматривает увеличения общей суммы расходов государственного бюджета.
Принятие законопроекта поможет защитить интересы предпринимателей, которые в силу обстоятельств не могут должным образом вести свою деятельность и, как следствие, не способны своевременно выполнять обязательства перед банками-кредиторами и лизингодателями по ранее полученным кредитам и договорам финансового лизинга.
О поддержке аграриев
Напомним, государственная поддержка агросектора продолжается. Так, с начала 2025 года 1659 аграрных предприятий получили около 9 млрд грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".
Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Соответствующее постановление №1500 от 27 декабря, инициированное Министерством аграрной политики и продовольствия, опубликовано на сайте правительства.