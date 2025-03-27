Защита аграриев: Рада одобрила снижение требований к кредитованию фермеров с имуществом в оккупации

Верховная Рада приняла закон 12148, запрещающий взыскание долгов с фермеров с оккупированных территорий и приостанавливающий принудительное взыскание кредитов. Также было поддержано снижение требований к кредитованию для таких фермеров.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

За это решение проголосовали 273 народных депутата, сообщает парламентарий Алексей Гончаренко.

Что известно о проекте закона

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в результате боевых действий в Украине многие предприятия, в частности аграрии, потеряли активы и земельные участки, что затруднило выполнение обязательств перед кредиторами. Возобновление деятельности возможно только после завершения боевых действий, а попытки взыскания задолженности сейчас ведут к банкротству и потере активов.

Для решения этой проблемы предусмотрено ввести на период военного положения и в течение года после его прекращения запрет на принудительное взыскание долгов с предприятий, имущество которых находится на территориях активных боевых действий или в оккупации. Это касается как долгов по кредитам, так и лизинговых обязательств, а также запрета на принудительное взыскание залогового имущества или объектов лизинга.

Также предусмотрено продление срока действия кредитных (ссудных) договоров и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств по ним, на период приостановки начисления и уплаты соответствующих платежей.

Предложено на период приостановки начисления и уплаты обязательств по кредитам, займам и лизинговым договорам остановить исполнительные действия, включая наложение ареста на средства, взыскание денежных обязательств, возврат объектов лизинга и обращение взыскания на залоговое имущество путем внесения изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве".

Законодательное предложение не предусматривает увеличения общей суммы расходов государственного бюджета.

Принятие законопроекта поможет защитить интересы предпринимателей, которые в силу обстоятельств не могут должным образом вести свою деятельность и, как следствие, не способны своевременно выполнять обязательства перед банками-кредиторами и лизингодателями по ранее полученным кредитам и договорам финансового лизинга.

О поддержке аграриев

Напомним, государственная поддержка агросектора продолжается. Так, с начала 2025 года 1659 аграрных предприятий получили около 9 млрд грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Соответствующее постановление №1500 от 27 декабря, инициированное Министерством аграрной политики и продовольствия, опубликовано на сайте правительства.