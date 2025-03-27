Захист аграріїв: Рада схвалила зниження вимог до кредитування фермерів з майном в окупації

Верховна Рада ухвалила закон 12148, який забороняє стягнення боргів з фермерів з окупованих територій і призупиняє примусове стягнення кредитів. Також було підтримано зниження вимог до кредитування для таких фермерів.

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За це рішення проголосували 273 народних депутати, повідомляє парламентарій Олексій Гончаренко.

Що відомо про проєкт закону

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що внаслідок бойових дій в Україні багато підприємств, зокрема аграрії, втратили активи та земельні ділянки, що ускладнило виконання зобов'язань перед кредиторами. Відновлення діяльності можливе лише після завершення бойових дій, а спроби стягнення заборгованості зараз ведуть до банкрутства та втрати активів.

Для вирішення цієї проблеми передбачено ввести на період воєнного стану та протягом року після його припинення заборону на примусове стягнення боргів з підприємств, чиє майно знаходиться на територіях активних бойових дій або в окупації. Це стосується як боргів за кредитами, так і лізингових зобов'язань, а також заборони примусового стягнення заставного майна або об'єктів лізингу.

Також передбачено продовження строку дії кредитних (позикових) договорів та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов'язань за ними, на період призупинення нарахування та сплати відповідних платежів.

Запропоновано на період призупинення нарахування та сплати зобов'язань за кредитами, позиками та лізинговими договорами зупинити виконавчі дії, включаючи накладення арешту на кошти, стягнення грошових зобов'язань, повернення об'єктів лізингу та звернення стягнення на заставне майно, шляхом внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження".

Законодавча пропозиція не передбачає збільшення загального обсягу видатків державного бюджету.

Прийняття законопроєкту допоможе захистити інтереси підприємців, які через обставини не можуть належним чином вести свою діяльність і, як наслідок, не здатні вчасно виконувати зобов'язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями за раніше отриманими кредитами та договорами фінансового лізингу.

Про підтримку аграріїв

Нагадаємо, державна підтримка агросектору триває. Так, з початку 2025 року 1 659 аграрних підприємств отримали близько 9 млрд грн в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9".

Додамо, Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Відповідну постанову№1500від 27 грудня, ініційовану Міністерством аграрної політики та продовольства, опубліковано на сайті уряду.