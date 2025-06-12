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У комітеті ВР опрацьовують законопроєкт про підтримку сільгоспвиробників: що передбачає документ

чоловіки, документи
У комітеті ВР йде обговорення законопроєкту про підтримку агровиробників. / Freepik

У комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики опрацьовується законопроект № 13312 про підтримку виробників сільськогосподарської продукції, а також запобігання зловживанням великих торговельних мереж у відносинах з постачальниками харчової продукції. Аграрії отримають додаткові квоти на торгові площі та чіткі строки розрахунків за поставлену ними продукцію. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Як зазначають автори проєкту закону, потреба у запропонованих законодавчих змінах зумовлена низкою чинників, зокрема:

  • недостатньою ефективністю наявних механізмів підтримки малого аграрного бізнесу; 
  • поширенням недобросовісної торговельної практики з боку великих роздрібних мереж, зокрема нав’язування додаткових комерційних умов, відтермінування платежів, односторонньої зміни умов договорів; 
  • відсутністю обов’язкових інструментів підтримки присутності органічної та ремісничої продукції в публічних закупівлях та на агропродовольчих ринках; 
  • наявністю еквайрингових комісій, які становлять надмірне фінансове навантаження на дрібних постачальників продукції харчування.

Що передбачає законопроєкт?

Документ передбачає комплексне вдосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції:

  • запроваджуються нові механізми державної підтримки виробників органічної та ремісничої продукції, зокрема через участь у ярмарках, публічних закупівлях, а також виділення торговельних площ; 
  • пропонується створення сприятливих умов реалізації сільськогосподарської продукції шляхом запровадження обов’язкових квот (не менше 10%) на торгові площі для органічної та ремісничої продукції; 
  • вводиться визначення терміну "швидкопсувний харчовий продукт" та встановлюються чіткі строки розрахунків за поставлену продукцію залежно від її характеру;  
  • встановлюється граничний розмір еквайрингової комісії для операцій з харчовими продуктами — не більше 0,2% від суми транзакції;  
  • запроваджується перелік дій, що вважаються недобросовісно торговельною практикою у сфері обігу харчових продуктів, із визначенням юридичних наслідків.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що прийняття законопроекту створить справедливе та конкурентне середовище для реалізації сільськогосподарської продукції, сприятиме зміцненню продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій і підтримці сімейних ферм.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12148, який забороняє стягнення боргів з фермерів з окупованих територій і призупиняє примусове стягнення кредитів. Також було підтримано зниження вимог до кредитування для таких фермерів.

Автор:
Тетяна Ковальчук