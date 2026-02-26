Запланована подія 2

В Конча-Заспе выставили на продажу элитный ресторанный комплекс с солнечной электростанцией: какая цена

В Конча-Заспе под Киевом объявлено о продаже действующего ресторанно-развлекательного комплекса, работающего в семейном формате. Стоимость объекта оценивается в 4,5 миллиона долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Что известно об объекте

Комплекс занимает выгодное расположение в самом центре элитного поселения Конча-Заспа. Объект имеет фасадный выход на Столичное шоссе, что обеспечивает стабильный поток клиентов и удобную логистику – расстояние до центра столицы составляет около 30 км.

Сообщается, что заведение успешно функционирует на рынке уже пять лет и позиционируется как семейный ресторан премиального сегмента.

На территории обустроена одна из самых больших в локации открытых детских зон, а также внутреннее пространство для детей с аниматорами.

Общая площадь недвижимости составляет 683 квадратных метра и включает в себя основное здание ресторана на 585 метров, отдельный дом охраны и помещение для артистов.

Объект был введен в эксплуатацию в 2021 году с использованием высококачественных фасадных систем и европейских алюминиевых профилей.

Комплекс размещен на земельном участке общей площадью около 0,58 гектара, часть которого находится в частной собственности, а другая часть — в долгосрочной аренде.

Для удобства посетителей предусмотрена летняя терраса на 60 посадочных мест и паркинговая зона площадью 0,18 гектара с потенциалом для дальнейшего расширения.

В периметр сделки входит полный пакет активов для бесперебойного функционирования заведения. Кроме коммерческой недвижимости и земли покупатель получает все профессиональное оборудование.

Строительство выполнено с использованием качественных материалов, в частности, фасадных стеклянных систем и алюминиевого профиля европейского производства.

Напомним, в Пуще-Водице (Киев, Оболонский район) выставили на продажу фасадный комплекс нежилых зданий площадью 700 м² на участке 97,3 га, расположенного в минуту пешком от озера.

Автор:
Татьяна Бессараб