У Конча-Заспі виставили на продаж елітний ресторанний комплекс із сонячною електростанцією: яка ціна

У Конча-Заспі під Києвом оголошено про продаж діючого ресторанно-розважального комплексу, що працює у сімейному форматі. Вартість об’єкта оцінюється у 4,5 мільйона доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

Що відомо про об'єкт

Комплекс займає вигідне розташування у самому центрі елітного поселення Конча-Заспа. Об’єкт має фасадний вихід на Столичне шосе, що забезпечує стабільний потік клієнтів та зручну логістику — відстань до центру столиці становить близько 30 кілометрів.

Повідомляється, що заклад успішно функціонує на ринку вже п’ять років та позиціонується як сімейний ресторан преміального сегмента.

На території облаштовано одну з найбільших у локації відкритих дитячих зон, а також внутрішній простір для дітей з аніматорами.

Загальна площа нерухомості становить 683 квадратних метри та включає основну будівлю ресторану на 585 метрів, окремий будинок охорони та приміщення для артистів.

Об’єкт було введено в експлуатацію у 2021 році з використанням високоякісних фасадних систем та європейських алюмінієвих профілів.

Комплекс розміщено на земельній ділянці загальною площею майже 0,58 гектара, частина якої перебуває у приватній власності, а інша частина — у довгостроковій оренді.

Для зручності відвідувачів передбачена літня тераса на 60 посадкових місць та зона паркінгу площею 0,18 гектара з потенціалом для подальшого розширення.

У периметр угоди входить повний пакет активів для безперебійного функціонування закладу. Окрім комерційної нерухомості та землі, покупець отримує все професійне обладнання.

Будівництво виконано з використанням якісних матеріалів, зокрема фасадних скляних систем та алюмінієвого профілю європейського виробництва.

