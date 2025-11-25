В Кременчугское водохранилище выпущено 18,5 тонны толстолобика: откуда средства

В Полтавской и Черкасской областях зарыбили Кременчугское водохранилище, выпустив 18,5 тонн белого и пестрого толстолобика. Впервые это сделано на средства специального фонда государственного бюджета, который наполняется аукционами на право промышленного отлова. Часть вырученных средств уходит на восстановление рыбных запасов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что в 2025 году поступления от роста стартовой цены лотов на аукционах по Кременчугскому водохранилищу составили 1,7 млн грн. За эти средства был закуплен рыбопосадочный материал и проведено зарыбление растительноядными видами рыб.

В водохранилище было выпущено 18,5 тонны толстолоба:

9,0 тонны в Черкасской области

9,5 тонны в Полтавской области.

Ожидаемый промышленный возврат через 2–3 года составит около 72 тонн товарной рыбы, что в несколько раз превышает нынешний объем вселения.

В Минэкономики подчеркивают, что это не просто зарыбление, это инвестиция в экологическое здоровье наших водоемов и продовольственную безопасность общин. Вселение толстолоба имеет стратегическое значение для экосистемы. Этот вид, питаясь фитопланктоном, фильтрует воду и сдерживает ее "цветение", вызванное чрезмерным развитием сине-зеленых водорослей. Поскольку в наших климатических условиях толстолобый не размножается естественным путем, искусственное зарыбление является единственным способом поддерживать его популяцию.

Фото: Минэкономики

"Аукционы доказывают свою эффективность не только как инструмент распределения права на промысел, но и как реальный механизм восстановления рыбных запасов. Впервые средства, полученные благодаря конкуренции на торгах, вернулись в водоем в виде зарыбления. Это честная, прозрачная и современная модель, которая укрепляет рыбную отрасль, повышает ответственность пользователей и создает ресурс для будущего. поддерживать промысловое рыболовство и обеспечивать регионы качественной украинской рыбой", – подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Напомним, в октябре в Украине стартовала кампания по зарыблению водоемов, финансируемая за счет местных бюджетов. В Черкасской области, согласно Программе развития рыбного хозяйства области, в Кременчугское водохранилище выпустили 415 тысяч экземпляров дворочки толстолоба общим весом 61,5 тонны.

Также в городе Переяслав Киевской области акваторию Каневского водохранилища пополнили более 6,5 тыс. рыб (толстолобов, карпов и белых амуров) общим весом 1240 кг.