У Кременчуцьке водосховище випущено 18,5 тонни товстолобика: звідки кошти

У Полтавській та Черкаській областях зарибили Кременчуцьке водосховище, випустивши 18,5 тонни білого та строкатого товстолобика. Вперше це зроблено за кошти спеціального фонду державного бюджету, який наповнюється аукціонами на право промислового вилову. Частина виручених коштів іде на відновлення рибних запасів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що у 2025 році надходження від зростання стартової ціни лотів на аукціонах по Кременчуцькому водосховищу склали 1,7 млн грн. За ці кошти було закуплено рибопосадковий матеріал і проведено зариблення рослиноїдними видами риб.

У водосховище було випущено 18,5 тонни товстолоба:

9,0 тонни в Черкаській області

9,5 тонни в Полтавській.

Очікуване промислове повернення через 2–3 роки становитиме близько 72 тонн товарної риби, що в кілька разів перевищує цьогорічний обсяг вселення.

У Мінекономіки наголошують, що це не просто зариблення, це інвестиція в екологічне здоров’я наших водойм і продовольчу безпеку громад. Вселення товстолоба має стратегічне значення для екосистеми. Цей вид, живлячись фітопланктоном, фільтрує воду та стримує її "цвітіння", спричинене надмірним розвитком синьо-зелених водоростей. Оскільки у наших кліматичних умовах товстолоб не розмножується природним шляхом, штучне зариблення є єдиним способом підтримувати його популяцію.

Фото: Мінекономіки

"Аукціони доводять свою ефективність не лише як інструмент розподілу права на промисел, а й як реальний механізм відновлення рибних запасів. Уперше кошти, отримані завдяки конкуренції на торгах, повернулися у водойму у вигляді зариблення. Це чесна, прозора та сучасна модель, яка зміцнює рибну галузь, підвищує відповідальність користувачів і створює ресурс для майбутніх виловів. Такий підхід дозволяє примножувати природні ресурси, підтримувати промислове рибальство та забезпечувати регіони якісною українською рибою", – підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Нагадаємо, у жовтні в Україні стартувала кампанія з зариблення водойм, що фінансується коштом місцевих бюджетів. На Черкащині, відповідно до Програми розвитку рибного господарства області, до Кременчуцького водосховища випустили 415 тисяч екземплярів дворічки товстолоба загальною вагою 61,5 тонни.

Також у місті Переяслав Київської області акваторію Канівського водосховища поповнили понад 6,5 тис. рибин (товстолобів, коропів та білих амурів) загальною вагою 1240 кг.